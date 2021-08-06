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Усилена охрана госграницы Беларуси - ГПК

06.08.2021 14:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По поручению главы государства усилена охрана Государственной границы Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"С учетом складывающейся обстановки, когда литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, а также в целях недопущения провокаций со стороны Литвы, органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Республики Беларусь", - рассказал Антон Бычковский.

По его словам, на протяжении всего участка государственной границы с Литвой используются мобильные тактические резервы пограничных групп и отрядов, дополнительно экипированные для решения поставленных задач. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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На протяжении всего участка государственной границы с Литвой используются мобильные тактические резервы пограничных групп и отрядов, дополнительно...
 
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