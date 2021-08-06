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В Беларуси в выходные дождливо и до + 29°С

06.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси выходные будут дождливыми, но теплыми. Завтра синоптики прогнозируют до плюс 25 градусов. Днем местами ожидаются кратковременные осадки, возможны грозы. 

В начале следующей недели жаркий градус вернется - до плюс 28°С. По югу страны - до плюс 31°С.



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В Беларуси выходные будут дождливыми, но теплыми. Завтра синоптики прогнозируют до плюс 25 градусов. Днем местами ожидаются кратковременные осадки, возможны...
 
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