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В Беларуси в выходные дождливо и до + 29°С
06.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси выходные будут дождливыми, но теплыми. Завтра синоптики прогнозируют до плюс 25 градусов. Днем местами ожидаются кратковременные осадки, возможны грозы.
В начале следующей недели жаркий градус вернется - до плюс 28°С. По югу страны - до плюс 31°С.
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В Беларуси выходные будут дождливыми, но теплыми. Завтра синоптики прогнозируют до плюс 25 градусов. Днем местами ожидаются кратковременные осадки, возможны...
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