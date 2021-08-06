Полюбоваться цветением гладиолусов можно в Ботаническом саду Минска только до 13 августа

Источник материала: БT

Яркие краски современной садовой классики. Полюбоваться богатой коллекцией гладиолусов можно будет уже в эти выходные в Центральном ботаническом саду - на выставке собрали около 80 сортов. Экспозицию украсили редкие экземпляры начала 20-го века, садовые любимцы и растения собственной селекции. Кстати, декоративная коллекция Ботанического сада насчитывает почти 700 сортов разного цвета и формы.



Полюбоваться цветением гладиолусов можно с 7 по 13 августа. Посетители выставки смогут получить профессиональную консультацию по уходу за этими цветами.



Читайте также:



