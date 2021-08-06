ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Полюбоваться цветением гладиолусов можно в Ботаническом саду Минска только до 13 августа

06.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Яркие краски современной садовой классики. Полюбоваться богатой коллекцией гладиолусов можно будет уже в эти выходные в Центральном ботаническом саду - на выставке собрали около 80 сортов. Экспозицию украсили редкие экземпляры начала 20-го века, садовые любимцы и растения собственной селекции. Кстати, декоративная коллекция Ботанического сада насчитывает почти 700 сортов разного цвета и формы.

Полюбоваться цветением гладиолусов можно с 7 по 13 августа. Посетители выставки смогут получить профессиональную консультацию по уходу за этими цветами.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Яркие краски современной садовой классики. Полюбоваться богатой коллекцией гладиолусов можно будет уже в эти выходные в Центральном ботаническом саду - на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сильное фото: белорусские силовики спрятали от дождя беженца с ребенком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by