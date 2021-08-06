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Полюбоваться цветением гладиолусов можно в Ботаническом саду Минска только до 13 августа
06.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Яркие краски современной садовой классики. Полюбоваться богатой коллекцией гладиолусов можно будет уже в эти выходные в Центральном ботаническом саду - на выставке собрали около 80 сортов. Экспозицию украсили редкие экземпляры начала 20-го века, садовые любимцы и растения собственной селекции. Кстати, декоративная коллекция Ботанического сада насчитывает почти 700 сортов разного цвета и формы.
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Яркие краски современной садовой классики. Полюбоваться богатой коллекцией гладиолусов можно будет уже в эти выходные в Центральном ботаническом саду - на...
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