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Замминистра транспорта и коммуникаций проведет 7 августа прямую телефонную линию
06.08.2021 15:13 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра транспорта и коммуникаций Наталья Александрович проведет 7 августа прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.
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Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону (8017) 351-14-01.
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