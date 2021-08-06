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Старовойтова проведет 7 августа прямую телефонную линию
06.08.2021 15:13 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова проведет 7 августа прямую телефонную линию с населением. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.
Задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске 8 (017) 200-99-09.
Ирина Старовойтова курирует такие вопросы, как высшее, послевузовское, среднее специальное, профессионально-техническое образование, дополнительное образование взрослых, наука и инновационная деятельность.-0-
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Ирина Старовойтова курирует такие вопросы, как высшее, послевузовское, среднее специальное, профессионально-техническое образование, дополнительное образование...
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