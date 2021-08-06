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В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов открыт новый сезон

06.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Танцами, песнями и детскими улыбками открыли 21-й сезон в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. У воспитанников праздник получился двойным. Вместе с министром труда и соцзащиты Ириной Костевич перерезали красную ленточку обновленной гостиницы, где дети могут оставаться под присмотром родителей. В уютных комнатах одномоментно может проживать 41 человек.

Сейчас на реабилитации в центре находятся 90 ребят от 3 до 18 лет. Проживание и реабилитация здесь бесплатные. Занимает один курс от четырех до шести недель в зависимости от возраста. Одновременно в учреждении могут находиться 120 детей. Каждый год реабилитацию проходят около 1 200 ребят.


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Танцами, песнями и детскими улыбками открыли 21-й сезон в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. У воспитанников праздник получился двойным....
 
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