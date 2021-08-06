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Игоря Лученка, мастера белорусской песни, увековечили в бронзе

06.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Профиль народного создателя мелодийных брендов страны - Игоря Лученка - застыл в бронзе. Мемориал торжественно открыли на Восточном кладбище Минска сегодня, в день рождения маэстро.

Несмотря на ливень, больше часа делились историями о народном артисте СССР композиторы, журналисты, музыкальные критики, артисты, которые лично были знакомы с Игорем Лученком. Инициатива открыть памятник в день рождения исходит от семьи.

Сам же мемориал сотворен руками друзей Лученка. Коллектив народного художника Ивана Миско был признан лучшим из девяти творческих проектов. Вместе с Александром Финским и Виктором Крамаренко скульпторы буквально в воздухе зафиксировали ноты платинового хита "Мой родны кут".

Шлягеры народного артиста до сих пор на главных позициях в ротации классических радиостанций.


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Теги: Минск
 
 
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Профиль народного создателя мелодийных брендов страны - Игоря Лученка - застыл в бронзе. Мемориал торжественно открыли на Восточном кладбище Минска сегодня, в день...
 
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