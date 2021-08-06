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М. Русый провел прием граждан в Октябрьском районе Минска

06.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С салфетками и скатертями, сотканными собственноручно, пришел сегодня пенсионер на прием к Михаилу Русому. Это уже Октябрьский район Минска. Талантливый житель столицы жаловался на соседей и постоянный шум сверху. Мешают не только творить, но и спать. Общественный порядок, жилищные вопросы, детские сады, экология. Это лишь часть острых тем. Были и вопросы по профилю. Михаил Русый курирует региональную политику и самоуправление. Сегодня жители нескольких домов Боровлян пришли с просьбой помочь оформить инициативу. Хотят проблемы своего двора решать на местном уровне. Будь-то негорящий фонарь или сломанная скамейка.

Сенаторы проводят единый день приема граждан

Приемы граждан продолжаются и в эти минуты. Уже завтра по итогу этого единого дня сенаторы проведут выездное заседание Президиума Совета Республики.


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Теги: Минск
 
 
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С салфетками и скатертями, сотканными собственноручно, пришел сегодня пенсионер на прием к Михаилу Русому. Это уже Октябрьский район Минска. Талантливый житель...
 
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