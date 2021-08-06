М. Русый провел прием граждан в Октябрьском районе Минска

Источник материала: БT

С салфетками и скатертями, сотканными собственноручно, пришел сегодня пенсионер на прием к Михаилу Русому. Это уже Октябрьский район Минска. Талантливый житель столицы жаловался на соседей и постоянный шум сверху. Мешают не только творить, но и спать. Общественный порядок, жилищные вопросы, детские сады, экология. Это лишь часть острых тем. Были и вопросы по профилю. Михаил Русый курирует региональную политику и самоуправление. Сегодня жители нескольких домов Боровлян пришли с просьбой помочь оформить инициативу. Хотят проблемы своего двора решать на местном уровне. Будь-то негорящий фонарь или сломанная скамейка.

Сенаторы проводят единый день приема граждан

Приемы граждан продолжаются и в эти минуты. Уже завтра по итогу этого единого дня сенаторы проведут выездное заседание Президиума Совета Республики.





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