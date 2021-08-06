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К заместителю председателя Совета Республики А. Исаченко на прием записались более 2 десятков человек

06.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Ленинском районе столицы свои проблемные ситуации озвучили заместителю председателя Совета Республики.  К вице-премьеру верхней палаты на прием записались более 2 десятков человек. Ключевой темой также стал  вопрос жилищный. Жительница столицы обратилась с жалобой на шум ремонта из соседней квартиры, который беспокоит ее уже 5 месяцев. Отдельным блоком - вопросы здравоохранения и законодательных инициатив. Некоторые решили сразу на месте, остальные взяты на контроль.

Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наряду с тем, что надо помочь каждому человеку, цель таких приемов, когда коллективно, если можно так выразиться, мы выезжаем оценить ситуацию и понимать именно те проблемы, которые присущи этому региону. Вот я могу сказать такой пример или сопоставление,  вот Минская область - это больше обращений идет по земельным вопросам, по строительству жилья, объездные пути. Что касается дачных кооперативов, там спектр вопросов преобладает. В Минске больше квартирные вопросы, отношения между жильцами, аренда жилья, благоустройство подъездов и так далее. 


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Теги: Минск
 
 
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В Ленинском районе столицы свои проблемные ситуации озвучили заместителю председателя Совета Республики.  К вице-премьеру верхней палаты на прием записались...
 
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