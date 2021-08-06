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К заместителю председателя Совета Республики А. Исаченко на прием записались более 2 десятков человек
06.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Ленинском районе столицы свои проблемные ситуации озвучили заместителю председателя Совета Республики. К вице-премьеру верхней палаты на прием записались более 2 десятков человек. Ключевой темой также стал вопрос жилищный. Жительница столицы обратилась с жалобой на шум ремонта из соседней квартиры, который беспокоит ее уже 5 месяцев. Отдельным блоком - вопросы здравоохранения и законодательных инициатив. Некоторые решили сразу на месте, остальные взяты на контроль.
Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наряду с тем, что надо помочь каждому человеку, цель таких приемов, когда коллективно, если можно так выразиться, мы выезжаем оценить ситуацию и понимать именно те проблемы, которые присущи этому региону. Вот я могу сказать такой пример или сопоставление, вот Минская область - это больше обращений идет по земельным вопросам, по строительству жилья, объездные пути. Что касается дачных кооперативов, там спектр вопросов преобладает. В Минске больше квартирные вопросы, отношения между жильцами, аренда жилья, благоустройство подъездов и так далее.
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К заместителю председателя Совета Республики А. Исаченко на прием записались более 2 десятков человек
В Ленинском районе столицы свои проблемные ситуации озвучили заместителю председателя Совета Республики. К вице-премьеру верхней палаты на прием записались...
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