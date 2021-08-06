"По существу. Школьные ярмарки набирают темпы". Радиоблог Елены Швайко

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Мой внук-школьник с какой-то грустью стал подсчитывать, сколько еще того лета осталось до начала школьного периода. Для меня оказалось много, для него не очень - только 25 дней. Начал пересчитывать дела, которые нужно еще ему сделать. И я поняла: этих 25 дней не хватит. Не успеет. И еще поняла - время покупать необходимое для той же школы. И наведалась на школьную ярмарку.Всю радиопередачу Елены Швайко слушайте