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"По существу. Школьные ярмарки набирают темпы". Радиоблог Елены Швайко
06.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМой внук-школьник с какой-то грустью стал подсчитывать, сколько еще того лета осталось до начала школьного периода. Для меня оказалось много, для него не очень - только 25 дней. Начал пересчитывать дела, которые нужно еще ему сделать. И я поняла: этих 25 дней не хватит. Не успеет. И еще поняла - время покупать необходимое для той же школы. И наведалась на школьную ярмарку.
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Мой внук-школьник с какой-то грустью стал подсчитывать, сколько еще того лета осталось до начала школьного периода. Для меня оказалось много, для него не очень -...
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