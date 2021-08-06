Белорусы не будут выходить на массовые протесты 9 августа в годовщину выборов, потому что протестные настроения исходили не от населения, а от «западных кукловодов».

Такую точку зрения высказал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба в эфире ОНТ 5 августа. По его мнению, предпосылок для массовый акций нет.

«Как бы то ни было, сегодня даже те, кто был в свое время затуманен определенными моментами, уже понимают, что ведь ничего не удалось. Вот эта революция, блиц-криг, который пытались они реализовать… Если бы это исходило изнутри, от населения… Но ведь пытались реализовать этот блиц-криг те кукловоды, которые есть на Западе», - приводит агентство слова Дмитрия Балабы.

Силовик сказал, что ему «очень жаль людей, которые подверглись влиянию вот этих деструктивных телеграм-каналов» и «стали сакральной жертвой». Этих людей уже не вернешь.

«На их смерти просто хайпанули отдельные товарищи в течение дня-двух, к сожалению великому, на их смерти, на полученных ими травмах, ранениях, и не более того. Но это была всего лишь … попытка вытянуть под этим видом людей на улицу, всколыхнуть общество, создать очередную эмоцию. Это не получилось, и думаю, что и не получится», - подчеркнул он.

После события 9 августа, по его словам, произведен «разбор полетов». «Мы сами для себя провели разбирательство, где, в каких случаях, каким образом применялась эта физическая сила», - добавил он.

«До последнего мы старались удержать ситуацию именно в правовом поле. До последнего я не давал команду на полную экипировку личного состава для того, чтобы не вызывать ненужную, лишнюю агрессию», - сказал он.

Напомним, после выборов 9 августа в 2020 году большая часть населения была несогласна с результатами. По данным ЦИК, победил действующий президент, который занимает этот пост с 1994 года.

Большое количество избирателей были несогласны с результатами выборов. Сразу после закрытия участков начались акции протеста. Они продолжались более полугода, протестующие требовали освободить политзаключенных, провести новые выборы и отправить в отставку Александра Лукашенко.

Во время новогоднего поздравления Лукашенко призвал белорусов «отправить 2020 год в историю», «перевернуть страницу пройденного».

За прошедшее с даты выборов время заведено около 5 тысяч уголовных дел, заключено под стражу и осуждены десятки тысяч человек, закрыты около ста НКО, СМИ и сайтов.