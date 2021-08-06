|
Рубрика "Променад" расскажет о культурных объектах на этой неделе
06.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вместо скучного ожидания поезда в смартфоне - изучение истории Минска через "приоткрытый багаж". Белорусская железная дорога презентовала интерактивный проект для путешественников с видеорассказом и слайд-шоу с фактами про столицу.
Сюрреалистические пейзажи города предлагают рассмотреть в галерее Савицкого. Художник Игорь Карпов - в прошлом главный архитектор Партизанского района - продемонстрировал эмоциональное видение мифов и философии. Полная смена коллекций на 2 тысячах квадратных метров во Дворце искусств. Что экспонируют - расскажет "Променад" (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо скучного ожидания поезда в смартфоне - изучение истории Минска через "приоткрытый багаж". Белорусская железная дорога презентовала интерактивный проект...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)