ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рубрика "Променад" расскажет о культурных объектах на этой неделе

06.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вместо скучного ожидания поезда в смартфоне - изучение истории Минска через "приоткрытый багаж". Белорусская железная дорога презентовала интерактивный проект для путешественников с видеорассказом и слайд-шоу с фактами про столицу.

Сюрреалистические пейзажи города предлагают рассмотреть в галерее Савицкого. Художник Игорь Карпов - в прошлом главный архитектор Партизанского района - продемонстрировал эмоциональное видение мифов и философии. Полная смена коллекций на 2 тысячах квадратных метров во Дворце искусств. Что экспонируют - расскажет "Променад" (видео).


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо скучного ожидания поезда в смартфоне - изучение истории Минска через "приоткрытый багаж". Белорусская железная дорога презентовала интерактивный проект...
 
Новости дня
Новости общества
 
Члены Президиума Совета Республики провели единый день приема граждан в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by