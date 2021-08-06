Источник материала: БT

Вместо скучного ожидания поезда в смартфоне - изучение истории Минска через "приоткрытый багаж". Белорусская железная дорога презентовала интерактивный проект для путешественников с видеорассказом и слайд-шоу с фактами про столицу.

Сюрреалистические пейзажи города предлагают рассмотреть в галерее Савицкого. Художник Игорь Карпов - в прошлом главный архитектор Партизанского района - продемонстрировал эмоциональное видение мифов и философии. Полная смена коллекций на 2 тысячах квадратных метров во Дворце искусств. Что экспонируют - расскажет "Променад" (видео).





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