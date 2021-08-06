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Прогноз погоды на 7 августа
06.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погода в Беларуси будет определяться тыловой частью циклона, смещающегося на Латвию.
7 августа в отдельных районах республики ожидаются грозы, при грозах местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Погода в Беларуси будет определяться тыловой частью циклона, смещающегося на Латвию. 7 августа в отдельных районах республики ожидаются грозы, при грозах...
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