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Продолжается вступительная кампания в Молодечненской гимназии-колледже искусств

06.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вступительная кампания продолжается в средних специальных учебных заведениях Минской области. В Молодечненской гимназии-колледже искусств планируют принять почти три десятка абитуриентов. Здесь готовят будущих художников, актеров и танцоров. Абитуриенты приезжают из разных уголков Беларуси. Конкурс на место традиционно высокий.

Кому посчастливится получить заветный студенческий билет, талантливая молодежь узнает в начале следующей недели. Занятия в аудиториях, модернизированных к новому учебному году, начнутся с 1 сентября.


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Вступительная кампания продолжается в средних специальных учебных заведениях Минской области. В Молодечненской гимназии-колледже искусств планируют принять...
 
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