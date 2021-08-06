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Продолжается вступительная кампания в Молодечненской гимназии-колледже искусств
06.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вступительная кампания продолжается в средних специальных учебных заведениях Минской области. В Молодечненской гимназии-колледже искусств планируют принять почти три десятка абитуриентов. Здесь готовят будущих художников, актеров и танцоров. Абитуриенты приезжают из разных уголков Беларуси. Конкурс на место традиционно высокий.
Кому посчастливится получить заветный студенческий билет, талантливая молодежь узнает в начале следующей недели. Занятия в аудиториях, модернизированных к новому учебному году, начнутся с 1 сентября.
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Вступительная кампания продолжается в средних специальных учебных заведениях Минской области. В Молодечненской гимназии-колледже искусств планируют принять...
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