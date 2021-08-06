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В выходные в Минске и Минской области будет дождливо и до +28°С

06.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выходные в Минске и области будут дождливыми, но теплыми. Завтра днем синоптики прогнозируют до 23 градусов. Днем местами ожидаются кратковременные осадки, возможны грозы.

В начале следующей недели августовский плюс вернется - в дневные часы прогнозируется до +28.


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Теги: Минск
 
 
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Выходные в Минске и области будут дождливыми, но теплыми. Завтра днем синоптики прогнозируют до 23 градусов. Днем местами ожидаются кратковременные осадки,...
 
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