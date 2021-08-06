Ход уборочной продолжает мониторить Комитет госконтроля Беларуси

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Аграриям важно все сделать вовремя и без потерь. Ход уборочной продолжает мониторить Комитет госконтроля. Акцент - на качестве жатвы и соблюдении всех технологий. В хозяйстве "Саковщина-Агро" Воложинского района на старте жатвы зерноуборочные комбайны были не полностью готовы, а главное - для работы в полях не хватало механизаторов. По итогам рейда контролеров недоработки в сельхозпредприятии исправили.

Евгений Телетицкий, председатель Молодечненского межрайонного Комитета госконтроля:

Были вопросы по своевременности проверки весового оборудования. Это что касается данного хозяйства. В целом по Воложинскому району были вопросы технологической настройки зерноуборочных комбайнов при уборке озимого рапса. Были вопросы к перевозке хозяйствами собранного урожая. Это прежде всего неиспользование укрывного материала, что способствует утрате зерна при его перевозке.

Андрей Загорский, исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Воложинского райисполкома:

Были проблемы по механизаторским кадрам. Они работают на промышленных предприятиях Воложина. Были привлечены один из ЖКХ, а один из воинской части. Теперь все комбайнеры укомплектованы, в наличии в сельхозорганизации 6 комбайнов. План уборки "Саковщина-Агро" - 1 240 га зерновых и зернобобовых культур. На данный момент убрано 35 % к плану.

В целом аграрии Минской области в последние годы все больше внимания уделяют именно озимым культурам - они высокоурожайные. Сейчас для них готовят поля: собирают солому, вносят подкормку и обрабатывают почву.





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