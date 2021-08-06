Намолот в 1 миллион тонн зерна на счету аграриев Минской области

Источник материала: БT

Символическую черту преодолели хлеборобы Минской области. По намолоту они в лидерах по стране. Убрано почти 60 % хлебной нивы - это пшеница, рожь, ячмень. На полях 1-й Минской птицефабрики, например, сейчас занимаются обмолотом тритикале. Культура дает почти 50 центнеров с гектара. Чтобы собрать урожай без потерь, аграрии рационально используют каждую минуту. Площади под зерновыми немалые - 9 тысяч гектаров. Связано это со спецификой хозяйства: птицу надо обеспечить качественным кормом.

Золотые нивы хозяйства сейчас обмолачивают около 30 комбайнов. Затем новый урожай отправляют на зерносушильные комплексы. Заготовить планируют более 40 тысяч тонн.





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