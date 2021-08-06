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Авария в Оршанском районе: есть пострадавшие
06.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
ДТП с шестью пострадавшими произошло сегодня ночью в Оршанском районе. Недалеко от деревни Хлусово 35-летний водитель микроавтобуса врезался в неисправный трактор. Причем вблизи сельхозтехники стоял знак аварийной остановки, были включены габаритные огни. В результате столкновения пострадали водитель и 5 пассажиров микроавтобуса в возрасте от 14 до 18 лет. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
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ДТП с шестью пострадавшими произошло сегодня ночью в Оршанском районе. Недалеко от деревни Хлусово 35-летний водитель микроавтобуса врезался в неисправный...
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