Кубраков: в дни протестов выстояли не только милиционеры, но и их семьи

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дни протестов выстояли не только милиционеры, но и их семьи, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков в третьей серии "Блицкриг. Ни шагу назад" документального сериала "Беларусь против цветной революции" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

Вспоминая первые дни блицкрига, Иван Кубраков рассказал: "Увидел у входа в здание одного из подразделений сотрудника милиции и плачущую жену, которая принесла утром чистую рубашку, ссобойку. Он ее успокаивал: не волнуйся, мы наведем порядок, все будет нормально. Я понимал, что стоят не только сотрудники милиции - все семьи, все сплотились".

Супруга сотрудника милиции Мария Пятрович призналась, что август прошлого года оказался для нее тяжелым. "Каждый день муж приходит все позже, спит все меньше. Муж приходил домой в три часа ночи, на пару часов - и уходил опять. Эти два-три часа мне хотелось, чтобы он поспал хотя бы чуть-чуть. Основная задача лично моя была - максимально его поддержать и дать ему сил, уверенности в том, что дома его ждут", - призналась она.

Поделилась воспоминаниями и пресс-секретарь МВД супруга сотрудника милиции Ольга Чемоданова. "Мы до последнего находились рядом со своими сотрудниками. В этот период времени мы прекрасно понимали: все когда-нибудь закончится и мы вернемся в семью, увидим своих детей", - сказала она.

Командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома Валентин Пашкевич уверен, что выдержать удар можно только совместными усилиями. "У нас есть своя история, свое направление, видение. Президент не раз говорил, что нужно сохранить суверенность, нас хотят разорвать. И это говорилось не на последних выборах, это говорилось всегда. Держать удар тяжело. И держать его мы должны все вместе", - заключил он.-0-