Караев: наезды автомобилей на правоохранителей в августе 2020-го сделаны специально, они не были спонтанными

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За два дня протестов в августе 2020 года от наездов автомобилей пострадали 11 сотрудников милиции и военнослужащих, сообщил Юрий Караев, который на тот момент был министром МВД, в в третьей серии "Блицкриг. Ни шагу назад" документального сериала "Беларусь против цветной революции" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"11 пострадавших сотрудников и военнослужащих за два дня в различных районах - это говорит о едином почерке. Это не спонтанные, случайные наезды, это наезды, сделанные специально", - сказал Юрий Караев.

За первую ночь блицкрига только в Минске домой и в казармы со службы не вернулись пять человек, они госпитализированы. Еще 15 после травм остались в строю.

Одним из пострадавших от действий протестующих был командир роты специального назначения в/ч 3214 Кирилл. Он рассказал, что во время задержания правонарушителей с расстояния примерно в 5 м в него полетела колотая бордюрная плитка. "Была дырка приличная, надо было зашивать. Но надо было управлять своими солдатами, поэтому ничего страшного, потерпел", - признался он.

Младший инспектор оперативно-дежурной службы Пинского ГОВД Вячеслав Шелест стоял в боевом порядке со сломанной ногой четыре часа. "Почувствовал очень сильную боль, потемнело в глазах, но все-таки выстоял, потому что некуда было отступать. Если упасть, народ агрессивно затопчет", - поделился он воспоминаниями.

Председатель КГБ Иван Тертель уверен, что белорусская милиция в августовские протестные дни была на высоте. "Они стояли насмерть, как говорят военные, они не отступали. Я не побоюсь это сказать, потому что знаю оценку наших коллег, и не только с пространства СНГ, но и других зарубежных правоохранительных структур", - отметил он.

Подобного мнения придерживаются и многие белорусы. Например, очевидец событий житель Минска Сергей Шилин сказал: "Пока все видят, что протестующие борются за какую-то вымышленную свободу, я вижу, что люди нарушают закон, а силовые структуры защищают нас".

В первую ночь протестов по всей стране были сотни задержанных и тысячи опасных находок. По словам начальника пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси Владимира Порхомцева, при задержании групп лиц или отдельных граждан в рюкзаках, в руках действительно были заточки, удавки, баллоны с газом, краской. У отдельных граждан с собой были бутылки с зажигательной смесью. "Стоит черный рюкзак на асфальте и никого нет. Когда его открыли, он был полностью уставлен коктейлями Молотова", - сказал он.

Начальник Волковысского РОВД Виталий Осоцкий рассказал, что днем 10 августа при отработке прилегающей территории пл.Ленина в городе был обнаружен схрон - 500 кг битой тротуарной плитки, которая кем-то за ночь была подготовлена к вечерним мероприятиям для нападения на сотрудников милиции.

"Очень много находили и ножей, и кастетов, пистолеты - от травматических до пневматических, - рассказал начальник ООПП МОБ Советского РУВД Минска Игорь Качук. - Сотрудники, работая на транспортных средствах в районе, задерживали машины, в которых находились ежи, коктейли Молотова. Это все документировалось, изымалось, проводились разбирательства".-0-