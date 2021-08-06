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Студенты Хакасии прошли обучение по сервисному обслуживанию узлов и агрегатов БЕЛАЗ

06.08.2021 20:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты 5-го курса Сибирского федерального университета (Красноярск), обучающиеся по специальности "горные машины и оборудование" Института горного дела, геологии и геотехнологий, прошли обучение по сервисному обслуживанию узлов и агрегатов БЕЛАЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Обучение было организовано официальным представителем белорусского предприятия в регионе - компанией "Красноярск-БелазСервис" на базе центра технической поддержки БЕЛАЗ в Хакасии. "Во время производственной практики за студентами были закреплены опытные наставники из числа работников центра, которые помогли им освоить тонкости профессии и адаптироваться к производственной жизни", - рассказали в пресс-службе.

Организация производственной практики для студентов профильных вузов на базе центров технической поддержки БЕЛАЗ в России - один из ключевых моментов в развитии сотрудничества с ведущими техническими вузами Российской Федерации.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Обучение было организовано официальным представителем белорусского предприятия в регионе - компанией "Красноярск-БелазСервис" на базе центра технической...
 
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