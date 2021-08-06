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Родителям Ирины Курочкиной вручена благодарность

06.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Родители обладательницы серебряной медали олимпийского турнира по борьбе Ирины Курочкиной и сегодня продолжают принимать поздравления. На этот раз благодарность и пожелания дальнейшей яркой спортивной карьеры олимпийскому призеру от жителей Круглого и местных властей. А большой семье - мира и благополучия.

Александра Кравчук, сестра Ирины Курочкиной:

Глядели ее до 12 ночи по телевизору, каждые новости, где ее показывали. Она и сама плакала. Эмоционально она очень устала, хочется домой, побыть дома, в домашней обстановке. Еще поедем в Минск, там договоримся. Завтра будем встречать ее.


Валерий Малашко, зампредседателя Могилевского облисполкома:

То, о чем говорила Ирина, она говорила не только о своей победе именно как профессионала, а о победе как гражданина Республики Беларусь. Любой труд заканчивается всегда хорошим позитивным результатом. Результатом не только во благо себя, во благо общества, во благо страны.

По приезде Ирины Курочкиной на малую родину встретить ее обещают как героя.


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Теги: Минск
 
 
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Родители обладательницы серебряной медали олимпийского турнира по борьбе Ирины Курочкиной и сегодня продолжают принимать поздравления. На этот раз...
 
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