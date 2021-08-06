В Наровлянском районе проходит республиканский турслет среди инвалидов-колясочников

Источник материала: БT

Самый массовый в нашей стране турслет среди инвалидов-колясочников проходит в Наровлянском районе. Инклюзивной площадкой для ежегодного мероприятия стало урочище Барбаров. Здесь участники слета "Полесские зори" разбили лагерь и организовали трехдневную программу. Она включает спортивные и культурно-массовые мероприятия и конкурсы. Командам предстоит преодолеть полосу препятствий, определить сильнейших в стрельбе, дартсе и рыбной ловле. Свои таланты участники турслета проявят в кулинарном поединке, а еще в караоке-батле и в конкурсе на лучшее фото. Судейская коллегия назовет лучшую команду по организации быта. Победителей ждут призы.

Анна Радевич-Дубова, участница команды "Брест": Наша команда готовилась очень активно, и, конечно, каждый надеется на победу. Но я думаю, что мы все-таки сюда едем не за победой, а едем за участием. Это шикарная возможность встретиться с друзьями, которые находятся в разных городах.

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:

Мы для участников стараемся создать все условия, которые были бы комфортными для людей, передвигающихся в колясках. Это частично асфальтированная территория, санузлы и душевые специальные, пандус для спуска на пляж и многое другое.

В этом году турслет собрал участников в двенадцатый раз. Его главная цель - организация активного досуга для людей с ограниченными возможностями.





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