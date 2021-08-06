По поручению главы государства усилена охрана госграницы Беларуси

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С учетом складывающейся обстановки, провокаций со стороны Литвы белорусские пограничники предпринимают ряд мер, задействуют все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения наших границ. Напомним, что по поручению Александра Лукашенко усилена охрана государственной границы.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного погранкомитета Беларуси:

С учетом складывающейся обстановки, когда литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, а также в целях недопущения провокаций со стороны Литвы органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Республики Беларусь. На протяжении всего участка государственной границы с Литвой используются мобильные тактические резервы пограничных групп и отрядов, дополнительно экипированные для решения поставленных задач.





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