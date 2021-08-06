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БРКА рекомендовала обращаться к адвокатам при решении спорных вопросов

06.08.2021 21:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская коллегия адвокатов обращает внимание граждан, что все спорные вопросы необходимо решать в рамках действующего законодательства, сообщает БЕЛТА.

"Безусловно, у каждого человека есть своя точка зрения на те или иные явления в нашей жизни. Тем не менее убеждать других в своей правоте необходимо исключительно в правовом поле, чтобы невольно не стать правонарушителем", - обратили внимание в БРКА.

БРКА призвала при возникновении каких-либо юридических вопросов обращаться за помощью к адвокатам. Сведения обо всех адвокатах республики размещены на сайтах БРКА и территориальных коллегий адвокатов. Отдельным категориям граждан юридическая помощь может быть оказана бесплатно за счет средств территориальных коллегий адвокатов.

"Обращаемся также к юридическим лицам, в том числе государственным органам и организациям, с просьбой не брать на себя функции адвокатуры и шире использовать возможность направлять граждан по юридическим вопросам к адвокатам, - добавили в БРКА. - Подобная практика, полагаем, принесет только пользу, поскольку граждане смогут получить разъяснения о своих правах и обязанностях не только по узким вопросам того ведомства, куда они обратились за разъяснениями, но и в целом о способах разрешения возникших у них проблем".

БРКА также напомнила коллегам об исключительной важности профессии адвоката в деле правового воспитания и необходимости консультировать граждан таким образом, чтобы удерживать от нарушения законодательства, ориентировать на защиту своих прав и интересов максимально мирным путем.

"В Год народного единства особенно важно, чтобы все мы с пониманием относились друг к другу", - заключили в БРКА.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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БРКА призвала при возникновении каких-либо юридических вопросов обращаться за помощью к адвокатам. Сведения обо всех адвокатах республики размещены на сайтах...
 
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