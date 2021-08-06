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ГАИ напоминает водителям правила поведения на пешеходных переходах

06.08.2021 21:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция напоминает водителям правила поведения на пешеходных переходах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу", - рассказали в ГАИ.

Безопасная скорость определяется наличием пешеходов на пешеходном переходе и в непосредственной близости от пешеходного перехода. Особое внимание следует уделить пешеходам на средствах повышенной мобильности (скейтах, гироскутерах, самокатах), так как их скорость передвижения значительно выше.

Повышенного внимания требуют и велосипедисты, поскольку при пересечении проезжей части дороги по нерегулируемым пешеходным переходам они часто не спешиваются.

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, внимание и взаимовежливость - залог безопасности на дорогах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Безопасная скорость определяется наличием пешеходов на пешеходном переходе и в непосредственной близости от пешеходного перехода.
 
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