Источник материала: БT

Выслушать и помочь каждому. Сенаторы продолжают проводить единые дни приема граждан. Подобные встречи с населением уже прошли в Минском районе и Витебской области. Сегодня очередь дошла до столицы.

Больше всего горожан записались к председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой (свыше 200 человек). Она принимала во Фрунзенском районе. Встречи состоялись во всех районах. А в Московском даже дважды - в 11:00 и 18:00. Что сегодня волнует минчан - выслушала и Анастасия Бенедисюк.

Этот дом по улице Купревича уже обрел славу. Долгострой окрестили пизанской башней. Многоэтажка при строительстве дала серьезную осадку и накренилась. По фундаменту и стенам пошли трещины. Сдача в эксплуатацию, которая была запланирована на весну 2020, после исправления всех недочетов, разумеется, не состоялась.

Алеся Семерич, жительница г. Минска:

В доме до сих пор есть проблемы, его все время укрепляют. Нам говорят, мы еще перенесем сроки. К сожалению, уже второй год и, наверно, уже тритий будет, как мы ждем ключи.

Дольщики начали расторгать договоры. Вот только Минский домостроительный комбинат - застройщик - деньги вернул не всем. Категоричное решение Натальи Кочановой. Она сегодня провела прием граждан во Фрунзенском районе Минска. Записались около 200 человек.







Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, мы постараемся разобраться во всех вопросах, подключим к этим вопросам не только Минский горисполком, но и тех людей, которые по долгу службы должны заниматься этими вопросами, такие как Госстройнадзор, которые тоже в свою очередь должны давать оценку качеству выполняемых работ той или иной строительной организации. Будем разбираться комплексно для того, чтобы оказать помощь людям.С салфетками и скатертями, сотканными собственноручно, пришел сегодня пенсионер на прием к Михаилу Русому. Это уже Октябрьский район Минска. Талантливый житель столицы жаловался на соседей и постоянный шум сверху. Мешают не только творить, но и спать.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Стучат соседи сверху. Надо, значит, административно привести в чувства тех, кто мешает людям жить. Есть закон общежития. Его надо соблюдать. Были и вопросы по профилю (Михаил Русый курирует региональную политику и самоуправление). Жители нескольких домов Боровлян пришли с просьбой помочь оформить инициативу. Хотят проблемы своего двора решать на местном уровне, будь-то негорящий фонарь или сломанная скамейка.

А это уже Ленинский район. Визуально дом как дом, на деле будто решето: живешь до первых дождей. Соседи, рассказывает Анастасия Касабуцкая, уже отпустили ситуацию. Уходя из дома, просто укрывают мебель клеенкой.

Анастасия Касабуцкая, жительница г. Минска:

Не идите в исполком, меня уволят, а я говорю, а где ты был этот месяц? Я не поняла, уже бы давно заделали, не было бы потеков. У нас никогда досюда не доходило.

Наглядный пример, как порой для решения проблемы достаточно не просто сходить на прием, а уже на него записаться. Большинство обращений не требует высокого подключения. Местный уровень.

Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Возможность таких выездов - это реально оценить ситуацию и в дальнейшем наряду с тем, чтобы помочь каждому человеку, все-таки системно подойти к решению тех или иных проблем в данном регионе.

В среднем на обсуждение одного вопроса у сенаторов уходило около 20 минут. Никаких временных ограничений не делали. На контроль взяли каждое обращение. Уже завтра по итогу этого единого дня сенаторы проведут выездное заседание президиума Совета Республики с широким кругом приглашенных.





Читайте также:

