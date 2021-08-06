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Сенаторы продолжают проводить единые дни приема граждан

06.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выслушать и помочь каждому. Сенаторы продолжают проводить единые дни приема граждан. Подобные встречи с населением уже прошли в Минском районе и Витебской области. Сегодня очередь дошла до столицы.

Больше всего горожан записались к председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой (свыше 200 человек). Она принимала во Фрунзенском районе. Встречи состоялись во всех районах. А в Московском даже дважды - в 11:00 и 18:00. Что сегодня волнует минчан - выслушала и Анастасия Бенедисюк.

Этот дом по улице Купревича уже обрел славу. Долгострой окрестили пизанской башней. Многоэтажка при строительстве дала серьезную осадку и накренилась. По фундаменту и стенам пошли трещины. Сдача в эксплуатацию, которая была запланирована на весну 2020, после исправления всех недочетов, разумеется, не состоялась.

Алеся Семерич, жительница г. Минска:

В доме до сих пор есть проблемы, его все время укрепляют. Нам говорят, мы еще перенесем сроки. К сожалению, уже второй год и, наверно, уже тритий будет, как мы ждем ключи.

Дольщики начали расторгать договоры. Вот только Минский домостроительный комбинат - застройщик - деньги вернул не всем. Категоричное решение Натальи Кочановой. Она сегодня провела прием граждан во Фрунзенском районе Минска. Записались около 200 человек.

Сенаторы продолжают проводить единые дни приема граждан

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, мы постараемся разобраться во всех вопросах, подключим к этим вопросам не только Минский горисполком, но и тех людей, которые по долгу службы должны заниматься этими вопросами, такие как Госстройнадзор, которые тоже в свою очередь должны давать оценку качеству выполняемых работ той или иной строительной организации. Будем разбираться комплексно для того, чтобы оказать помощь людям.С салфетками и скатертями, сотканными собственноручно, пришел сегодня пенсионер на прием к Михаилу Русому. Это уже Октябрьский район Минска. Талантливый житель столицы жаловался на соседей и постоянный шум сверху. Мешают не только творить, но и спать.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Стучат соседи сверху. Надо, значит, административно привести в чувства тех, кто мешает людям жить. Есть закон общежития. Его надо соблюдать. Были и вопросы по профилю (Михаил Русый курирует региональную политику и самоуправление). Жители нескольких домов Боровлян пришли с просьбой помочь оформить инициативу. Хотят проблемы своего двора решать на местном уровне, будь-то негорящий фонарь или сломанная скамейка.

А это уже Ленинский район. Визуально дом как дом, на деле будто решето: живешь до первых дождей. Соседи, рассказывает Анастасия Касабуцкая, уже отпустили ситуацию. Уходя из дома, просто укрывают мебель клеенкой.

Анастасия Касабуцкая, жительница г. Минска:

Не идите в исполком, меня уволят, а я говорю, а где ты был этот месяц? Я не поняла, уже бы давно заделали, не было бы потеков. У нас никогда досюда не доходило.

Наглядный пример, как порой для решения проблемы достаточно не просто сходить на прием, а уже на него записаться. Большинство обращений не требует высокого подключения. Местный уровень.

Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Возможность таких выездов - это реально оценить ситуацию и в дальнейшем наряду с тем, чтобы помочь каждому человеку, все-таки системно подойти к решению тех или иных проблем в данном регионе.

В среднем на обсуждение одного вопроса у сенаторов уходило около 20 минут. Никаких временных ограничений не делали. На контроль взяли каждое обращение. Уже завтра по итогу этого единого дня сенаторы проведут выездное заседание президиума Совета Республики с широким кругом приглашенных.


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Теги: Минск
 
 
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