ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первый лагерь на территории Беларуси для политических заключенных, или Мифы Запада о Беларуси

06.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На неделе на CNN запустили очередную утку, рассчитанную, по всей видимости, на недалеких людей. Запад вновь попытался выдать желаемое за действительное.

Материал должен был стать сенсацией, а получился очередной глупостью и грязной пропагандой по демонизации Беларуси и руководства страны. Разоблачение - в сюжете Ксении Лебедевой.

Пугающее место не из прошлого века, а из прошлого месяца, возможный лагерь для военнопленных, построенный на территории Беларуси для политических заключенных. CNN получил эту запись, на которой, по словам свидетелей, запечатлен недавно отремонтированный лагерь примерно в часе езды от Минска.

В сюжете западного канала подчеркнуто, что территория особо охраняема: три слоя электрифицированного забора, новые камеры видеонаблюдения, военная охрана и табличка с надписью "Вход запрещен", окна с решетками и отражающим стеклом на недавно отремонтированных казарменных зданиях. Все пусто, за исключением случайного сотрудника службы безопасности в глубине леса авторитарной Беларуси. Обратите внимание: авторитарной Беларуси. Для журналиста, который готовил материал, это было важно подчеркнуть, чтобы повлиять на восприятие зрителя. Вместе с начальником части идем к казармам, чтобы посмотреть на содержание заключенных.

Нина Ковалева в 25-м арсенале ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Беларуси работает 31 год. В военном городке живет. Здесь все друг друга знают, а слухи разносятся со скоростью света. Посмотрите, как она отреагировала на выдуманную новость CNN.

Что сказать, с территории объекта мы уходим разочарованные - сенсация не удалась! Решили пройтись по городку и поговорить с местными жителями - вдруг они что-то знают, о чем промолчали на территории военного объекта?!

Вообще, жителям городка страшно задавать подобные вопросы, если они не подкреплены фактами, - могут и огреть. Не удивительно, что журналист CNN не рискнул пройтись по улицам военного городка и поспрашивать о происходящем здесь у жителей. Коротко о том, как обстоят дела в городке, рассказал председатель сельсовета.

Стоит отметить, что Ник Патон Уэлш, который подготовил сюжет, - британский журналист, ведущий международный корреспондент CNN. Так вот его излюбленная работа в местах военных действий. Похоже, у парня посттравматическое стрессовое состояние, и ему везде видятся военные тюрьмы. Для понимания: он работал в Афганистане, Ираке, Сирии.

Кстати, Ник, если решите все же посетить территорию этого "политического лагеря", напишите письмо в Министерство обороны, полагаю, Вас незамедлительно проведут по баракам, где содержатся политзаключенные. И впредь проверяйте информацию. Возможно, это как-то поможет не потерять лицо при дискредитации нашей страны и сделает фейк интереснее что ли, а то какая-то неумелая пропаганда вышла.


Смотрите также:

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На неделе на CNN запустили очередную утку, рассчитанную, по всей видимости, на недалеких людей. Запад вновь попытался выдать желаемое за действительное. Материал...
 
Новости дня
Новости общества
 
А. Сыч о собственном страшном пути Вильнюса к пропасти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by