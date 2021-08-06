Источник материала: БT

Безусловно, все это продолжение давления на нашу страну. Бить пытаются по всем фронтам. Наши коллеги с телеканала СТВ продолжают свое расследование блицкрига. Третья серия поведает о первой неделе после выборов. Это было самое тяжелое время для суверенной Беларуси. Бои ночью и провокации днем. В эти дни милиционеров, как и нашу страну, будут таранить, но мир соцсетей и месседжеров увидит только как "они защищались". После того как с боями взять Беларусь не удалось, "невероятные" перешли к следующей страничке Шарпа - психологическому воздействию. Десятки изнасилованных, сотни покалеченных, убитые на Окрестина и сожженные в крематории, замученные в отделах милиции. Такие фейки приходили из всех городов. А мемориалом жертв милицейского беспредела определили Окрестина.

Ответ на фейки и провокации в отношении силовых служб... И правда о том - что же происходило в изоляторе на Окрестина. Эксклюзивные видеокадры смотрите сегодня в новой серии "2020. Блицкриг. Ни шагу назад" - на "Беларусь 1" - в 21.45





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