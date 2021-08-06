В Витебске чествовали Ивана Литвиновича, который завоевал нашу первую медаль в Токио

Источник материала: БT

В Витебске сегодня чествовали Ивана Литвиновича, который завоевал нашу первую медаль в Токио. И сразу золотую. На Олимпиаде он продемонстрировал сложнейшую программу. Аплодисменты звучали и в адрес Владислава Гончарова. В этот раз он стал четвертым, а пять лет назад именно его победа в Рио вдохновила многих на занятие этим зрелищным спортом. Спортсмены в один голос уверяют: их высокие результаты - заслуга Ольги Власовой - главного тренера национальной сборной Беларуси по прыжкам на батуте.

Иван Литвинович, олимпийский чемпион - 2020 по прыжкам на батуте:

Это заслуга тренера, я очень благодарен ей. База здесь вообще отличная. Я рад, что сделали нам такой зал. Здесь есть все возможности показывать высоту, нарабатывать важные критерии.Ольга Власова, главный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте:

Уже есть на кого равняться. У нас уже два олимпийских чемпиона. На этом, я думаю, мы не остановимся. Мы в очередной раз доказываем, что наша школа самая лучшая.На встречу с батутистами пришли и начинающие спортсмены, которые хотят добиться таких же высот. В витебской СДЮШОР № 1 четыре отделения. Причем прыжки на батуте уже много лет здесь пользуются особой популярностью.





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