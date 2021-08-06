ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И. Курочкина и А. Зайцев в гостях у АТН в проекте "Вопрос номер один" 7 августа в 19:00

06.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Какими силами даются яркие победы белорусским спортсменам? Что стоит за красивыми бросками? Какие эмоции испытывает чемпион на пьедестале? Наши олимпийцы в проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один". В гостях на канале "Беларусь 1" серебряный призер Ирина Курочкина и ее тренер Артур Зайцев 7 августа в 21:00.


Читайте также:


 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какими силами даются яркие победы белорусским спортсменам? Что стоит за красивыми бросками? Какие эмоции испытывает чемпион на пьедестале? Наши олимпийцы в...
 
Новости дня
Новости общества
 
БРКА рекомендовала обращаться к адвокатам при решении спорных вопросов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by