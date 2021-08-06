Источник материала: БT

Какими силами даются яркие победы белорусским спортсменам? Что стоит за красивыми бросками? Какие эмоции испытывает чемпион на пьедестале? Наши олимпийцы в проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один" . В гостях на канале "Беларусь 1" серебряный призер Ирина Курочкина и ее тренер Артур Зайцев 7 августа в 21:00.

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