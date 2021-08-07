Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 6 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область. Глава государства принял участие в церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман. Белорусы строят свои мосты в мирное будущее , заявил Президент. Беларусь не отдаст ни клочка своей земли , кто бы как ни хотел, сказал Александр Лукашенко.





Во время церемонии

Несмотря на то, что лето было горячим во всех отношениях, никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат . Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании в Гродненском облисполкоме.





Во время заседания

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня транспортные войска Беларуси свято хранят память о подвиге и традициях поколения победителей, успешно решая задачи по совершенствованию системы транспортного обеспечения Вооруженных Сил и повышению ее эффективности.





Фото из архива

На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило около 1 тыс. заявок от журналистов, медийщиков и частных лиц.





Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебро Олимпийских игр.





Белоруска Ванесса Колодинская стала обладательницей бронзовой олимпийской медали в женской борьбе.





Во время поединка

По поручению Президента Беларуси председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко принял участие в церемонии инаугурации Президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси. После окончания церемонии состоялась их встреча.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед обратился к премьер-министру страны Роману Головченко с просьбой проработать вопрос об организации увековечения жертв геноцида мирных граждан и перезахоронения извлеченных останков для сохранения исторической памяти о зверствах нацистских преступников на территории Беларуси.





Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин рассказал о готовности белорусских команд к Армейским международным играм - 2021. Об этом сообщили в Министерстве обороны.





Литовским властям следует учитывать реальное соотношение сил , решаясь идти на конфронтацию с руководством Беларуси. Об этом говорится в статье польского издания Mysl Polska под названием "Краш-тест микродержавы".

Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 0,4% до $7,4 млрд.

Минэкономики планирует масштабировать корейский опыт цифровой трансформации , сообщили в пресс-службе министерства.

В новом учебном году в Минске будут работать 244 школы и гимназии , сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1295 пациентов с COVID-19 , выписаны 1277.

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"Авантюры Прантиша Вырвича", "Город мастеров", "Иллюзии" - "Беларусьфильм" рассказал о новых проектах .

"Беларусьфильм" будет организатором предстоящего кинофестиваля "Лістапад" .

В Минске открыли памятник народному артисту Беларуси Игорю Лученку.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7-8 августа

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В торговом центре "Столица" 7 августа пройдет с 13.00 до 16.00 праздник для всей семьи "Калейдоскоп". На празднике выступят театр игры и клоунады "Компания Шико". В рамках мероприятия пройдет акция "Моя семья читает книги", будут работать зоны буккроссинга, мастер-классов.

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" пройдет в Жодино по 7 августа.

Концерт органной музыки лауреата международных конкурсов Екатерины Николаевой пройдет 8 августа в Софийском соборе в Полоцке.

Молодежный фестиваль для работников социальной сферы #TourFest- 2021 пройдет по 8 августа возле Плещеницкого водохранилища в Логойском районе.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут по 8 августа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

8 августа

В Республике Беларусь - День строителя.

70 лет назад родился Садальский Станислав Юрьевич, российский актер, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "О бедном гусаре замолвите слово", "Вокзал для двоих" и др.

9 августа

День Нагасаки.

Международный день коренных народов мира.

85 лет назад родился Миклашевский Евгений Васильевич, белорусский писатель и переводчик. В 1962-1966 годах учился в Минском педагогическом институте иностранных языков. С 1972 года работал в журналах "Родная природа", "Маладосць", с 1981 года литконсультант СП Беларуси, в 1991-1998 годах в журнале "Театральная Беларусь". Автор книг поэзии "Свежесть", "Анна из Пуховичей", повестей "Четыре дороги", "Мертвый родник" и др.

45 лет назад родилась Тоту Одри, французская киноактриса, исполнительница главных ролей в фильмах "Амели", "Долгая помолвка", "Код да Винчи", полнометражном фильме-биографии "Коко до Шанель".

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