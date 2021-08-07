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Картина дня: Лукашенко открыл мост в Гродно, новые проекты "Беларусьфильма" и две олимпийские медали
07.08.2021 07:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 6 августа
Президент Беларуси
Во время церемонии
Несмотря на то, что лето было горячим во всех отношениях, никто не снимал главную обязанность -
Во время заседания
Президент Беларуси
Фото из архива
Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год
Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов
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Во время поединка
По поручению Президента Беларуси председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед обратился к премьер-министру страны Роману Головченко с просьбой проработать вопрос
Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин рассказал
Литовским властям
Минэкономики планирует масштабировать
В новом учебном году в Минске
За сутки в Беларуси зарегистрированы
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"Авантюры Прантиша Вырвича", "Город мастеров", "Иллюзии" - "Беларусьфильм"
"Беларусьфильм" будет организатором
В Минске
СЕГОДНЯ
Анонсы на 7-8 августа
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В торговом центре "Столица" 7 августа пройдет с 13.00 до 16.00 праздник для всей семьи "Калейдоскоп". На празднике выступят театр игры и клоунады "Компания Шико". В рамках мероприятия пройдет акция "Моя семья читает книги", будут работать зоны буккроссинга, мастер-классов.
Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" пройдет в Жодино по 7 августа.
Концерт органной музыки лауреата международных конкурсов Екатерины Николаевой пройдет 8 августа в Софийском соборе в Полоцке.
Молодежный фестиваль для работников социальной сферы #TourFest- 2021 пройдет по 8 августа возле Плещеницкого водохранилища в Логойском районе.
XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут по 8 августа.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
8 августа
В Республике Беларусь - День строителя.
70 лет назад родился Садальский Станислав Юрьевич, российский актер, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "О бедном гусаре замолвите слово", "Вокзал для двоих" и др.
9 августа
День Нагасаки.
Международный день коренных народов мира.
85 лет назад родился Миклашевский Евгений Васильевич, белорусский писатель и переводчик. В 1962-1966 годах учился в Минском педагогическом институте иностранных языков. С 1972 года работал в журналах "Родная природа", "Маладосць", с 1981 года литконсультант СП Беларуси, в 1991-1998 годах в журнале "Театральная Беларусь". Автор книг поэзии "Свежесть", "Анна из Пуховичей", повестей "Четыре дороги", "Мертвый родник" и др.
45 лет назад родилась Тоту Одри, французская киноактриса, исполнительница главных ролей в фильмах "Амели", "Долгая помолвка", "Код да Винчи", полнометражном фильме-биографии "Коко до Шанель".
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Картина дня: Лукашенко открыл мост в Гродно, новые проекты "Беларусьфильма" и две олимпийские медали
ВЧЕРА Картина дня. 6 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область. Глава государства...
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