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Полотна и скульптуры мастеров-юбиляров переехали в залы Национального художественного музея Беларуси

07.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Полотна и скульптуры этих мастеров старой школы десятилетиями не видел не только зритель, но и сами музейщики. В Национальном художественном выставляют авторов - юбиляров этого сезона. Только классику Валентину Волкову и постимпрессионисту Михаилу Станюте на двоих исполнилось 280. Некоторые полотна здесь приравниваются к документу историческому, на них зафиксированы стертые духовные центры. Работа "Синагога в Наровле" Арона Костелянского в годы войны была вывезена в Германию. Возвращение в фондовую коллекцию датируется 1947-48 годами. К выставочной жизни полотно вернулось после реставрации. Костелянский для музея автор редкий, в собрании числятся всего три работы его кисти.

Валентина Войцеховская, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси, куратор выставки:

Также довоенная работа с такой причудливой судьбой Константина Михайловича Космачева "Подпольная типография" 1940 года. Судьба ее была бы не предсказуема, но она застряла в Москве на выставке наших достижений. Выставке 1940 года. И до войны ее не успели вернуть, поэтому после войны она была возвращена в музей. Это очень интересное полотно. Начало творческого пути Константина Михайловича Космачева, очень незаурядного художника.Из запасников в экспозицию переехали портреты, пейзажи и натюрморты. Сочетание манер и подходов можно проследить на 107 произведениях от 35 авторов, которые родились, жили или временно творили в Беларуси. Количественное преимущество за живописцами.


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Полотна и скульптуры этих мастеров старой школы десятилетиями не видел не только зритель, но и сами музейщики. В Национальном художественном выставляют авторов -...
 
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