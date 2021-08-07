|
7 августа на связь с белорусами выходят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
07.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Услышать каждого белоруса. Прямо сейчас по традиции на связь выходят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич. В столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 августа на связь с белорусами выходят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
Услышать каждого белоруса. Прямо сейчас по традиции на связь выходят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)