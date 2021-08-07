Кочанова: работа с обращениями граждан - ключевое направление в работе любого госоргана

Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа с обращениями граждан - ключевое направление в работе любого государственного органа. Об этом заявила во время выездного заседания Президиума Совета Республики его председатель Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа с обращениями граждан - ключевое направление в работе любого государственного органа. Сегодня мы рассматриваем вопрос о результатах работы Мингорисполкома с обращениями граждан и юридических лиц в первом полугодии. Эта тема никогда не потеряет актуальности. И Президент, когда встречался с вертикалью, еще раз озвучивал этот вопрос, что с людьми надо работать. Надо уметь слышать и слушать людей. Об этом глава государства говорит неоднократно. Мы все прекрасно понимаем, что от этого в целом зависит и доверие к власти, и даже общественно-политическая ситуация в городе и стране", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер напомнила, что члены Президиума Совета Республики взяли за практику проводить единые дни приема граждан в регионах страны.





"Вчера мы такой выездной прием провели в Минске. Во всех администрациях города члены Совета Республики проводили приемы по личным вопросам. О ситуации, которая складывается с обращениями граждан в Минске, мы сегодня услышим от докладчиков. Но я хочу сказать, что достаточно большое количество граждан к нам вчера записались на прием. Я даже для себя приняла решение, что еще раз в сентябре мы проведем прием в Минске. Во всяком случае я точно проведу. Потому что не всех мы сумели принять. Но многие передали свои вопросы в письменном виде. Мы направим их для рассмотрения в администрации районов, Мингорисполком, руководителям республиканских органов власти, которых мы сегодня также пригласили. В их числе министры жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства. Потому что людей эти вопросы волнуют", - отметила она.

Наталья Кочанова подчеркнула, что вчера на прием граждан приехали жители и из других регионов страны. По ее словам, есть вопросы и их достаточно много, которые должны и могут решать руководители на местах. Причем решать оперативно.





"Просто надо уметь работать с людьми. Тогда будет результат. В этом нет никакого сомнения. Наши предыдущие приемы, а затем рассмотрение их итогов на Президиумах показали, что порядка 30% обращений граждан решаются после того, как люди записались на прием к членам Совета Республики. В течение дня эти вопросы были решены. Потому что они лежат на поверхности. Да, есть вопросы, когда люди почему-то не обращаются в местные органы власти, а сразу идут в вышестоящие инстанции. Но я вам так скажу: куда обратился человек - не важно. Главное, чтобы был результат. Особое внимание следует уделять повторным и коллективным обращениям. И здесь, конечно, мы должны работать все вместе", - констатировала она.

Спикер добавила, если во время обращений граждан выявляются какие-то пробелы в законодательстве, то их необходимо оперативно ликвидировать.





"От нас зависит будущее нашей страны. Вы на местах лучше знаете, какие проблемы сегодня есть у людей. Так скажите нам, дайте нам их перечень и мы будем их законодательно урегулировать. Сегодня мы на заседание Президиума пригласили депутатов Мингорсовета. Мы хотим, чтобы вы также активно подключились к этой работе. Встречайтесь с людьми, слушайте их, доносите те вопросы, которые на местах не можете решить. Это наша страна и мы должны делать все, чтобы решения, которые здесь принимаются, были во благо государства и народа. Это то, о чем всегда говорит Президент. Это основа нашей государственной политики", - констатировала она.

Как рассказала во время доклада управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская, за полгода в Мингорисполком поступило 5940 обращений граждан, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "По форме подачи преобладают обращения в электронном виде. Сокращение количества обращений граждан, поступивших в Мингорисполком, отмечается от жителей всех районов, за исключением Октябрьского и Партизанского", - отметила она.

На 44% уменьшилось количество коллективных обращений, на 28% снизилось число повторных. В общей структуре обращений преобладают вопросы ЖКХ, строительства, жилищной политики, торговли, труда и социальной защиты, здравоохранения.

"Увеличено количество приемов граждан по личным вопросам, в том числе выездных. Актуальным подспорьем для Мингорисполкома в работе с населением являются прямые телефонные линии, которые как лакмусовая бумажка еженедельно отражают те вопросы, замечания и предложения минчан и гостей столицы, которые их волнуют", - добавила управделами. -0-





























Фото Павла Орловского