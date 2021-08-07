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Сегодня белоруски взяли серебро в Токио, Мининформ заблокировал сайты. Новости выходных
07.08.2021 13:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Что происходит в Беларуси и за ее пределами. Собираем новости общества, спорта, экономики, политики в выходные, 7-8 августа. Будем все время дополнять.
Новости Олимпиады
Напомним, в пятницу, 6 августа, две медали принесли Беларуси борцы. Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) завоевал серебро Олимпиады, а Ванесса Колодинская – бронзу.
Ранее олимпийским чемпионом стал батутист Иван Литвинович. Легкоатлет Максим Недосеков завоевал бронзу в прыжках в высоту, серебряную медаль завоевала представительница вольной борьбы Ирина Курочкина (57 кг).
Новости политики
Администрация Байдена объявит о новых санкциях в отношении Беларуси в понедельник, 9 августа, в годовщину начала протестов против результатов выборов, сообщает
Пока не известно, на что будут направлены новые санкции, но Светлана Тихановская
Задержания и блокировки
Ранее был задержан философ и методолог Владимир Мацкевич, сейчас он на Окрестина, а 6 августа власти объявили, в чем его подозревают. СМИ со ссылкой на адвоката Дмитрия Лозовика сообщают, что Мацкевич подозревается в «организации или участии в действиях, нарушивших общественный порядок» (ст. 342 УК). При этом допрос в качестве подозреваемого не проводился.
С Владимиром Мацкевичем проводился «оперативный разговор», в ходе которого ему ненадлежащим образом объяснили его права. Задержанный чувствует себя нормально, вину не признает, относится к ситуации философски.
7 августа в Беларуси заблокировали сайт Petitions.by. Как пишет @viasna96, при попытке зайти на страницу появляется сообщение о блокировке Министерством информации. Заблокированы также сайт и соцсети Tribuna.com (признали экстремистскими) и сайт ex-press.by - на основании решения Министерства информации Беларуси.
Что на границе
Власти Литвы выплатят по 300 евро нелегальным мигрантам, согласившимся вернуться на родину. Выплату можно будет получить только один раз.
Тем временем, пограничная служба Литвы сообщает, что за прошедшие сутки не было задержано ни одного мигранта, передает БелаПАН.
1 августа был побит рекорд: были задержаны 294 нарушителя границы, которые направлялись из Беларуси. 2 августа - 214 человек, 3 августа – 36, 4 августа – 19, а
Известно, что с 5 августа на ближайшую неделю
А 6 августа в минском аэропорту
(Обновляется)
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Что происходит в Беларуси и за ее пределами. Собираем новости общества, спорта, экономики, политики в выходные, 7-8 августа. Будем все время дополнять. Новости...
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