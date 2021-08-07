Сегодня белоруски взяли серебро в Токио, Мининформ заблокировал сайты. Новости выходных

Что происходит в Беларуси и за ее пределами. Собираем новости общества, спорта, экономики, политики в выходные, 7-8 августа. Будем все время дополнять.

Новости Олимпиады

7 августа Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок завоевали серебро в Токио на дистанции 500 м в байдарке-четверке. В Рио-2016 белорусский квартет занял третье место.

и завоевали серебро в Токио на дистанции 500 м в байдарке-четверке. В Рио-2016 белорусский квартет занял третье место. Белоруска Ольга Мазуренок вошла в пятерку сильнейших на марафоне в Токио и повторила свой результат на Олимпийских играх в Рио-2016. Кроме нее, Беларусь представляла и Нина Савина. Мазуренок финишировала пятой.

вошла в пятерку сильнейших на марафоне в Токио и повторила свой результат на Олимпийских играх в Рио-2016. Кроме нее, Беларусь представляла и Нина Савина. Мазуренок финишировала пятой. Белорусские спортсменки вошли в финальный этап в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Анастасия Молоканова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина, Анастасия Рыбакова и Карина Ермоленко получили 79,650 балла и вышли в финал с восьмой позиции.

и получили 79,650 балла и вышли в финал с восьмой позиции. Сегодня проходит финал в личном многоборье. В нем за награды спорят белорусские спортсменки Анастасия Салос и Алина Горносько.

Напомним, в пятницу, 6 августа, две медали принесли Беларуси борцы. Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) завоевал серебро Олимпиады, а Ванесса Колодинская – бронзу.

Ранее олимпийским чемпионом стал батутист Иван Литвинович. Легкоатлет Максим Недосеков завоевал бронзу в прыжках в высоту, серебряную медаль завоевала представительница вольной борьбы Ирина Курочкина (57 кг).

Новости политики

Администрация Байдена объявит о новых санкциях в отношении Беларуси в понедельник, 9 августа, в годовщину начала протестов против результатов выборов, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Пока не известно, на что будут направлены новые санкции, но Светлана Тихановская заявляла на встрече с журналистами в Вашингтоне, что передала администрации Байдена конкретный список целей, которые ее команда хотела бы видеть под санкциями.

Задержания и блокировки

Ранее был задержан философ и методолог Владимир Мацкевич, сейчас он на Окрестина, а 6 августа власти объявили, в чем его подозревают. СМИ со ссылкой на адвоката Дмитрия Лозовика сообщают, что Мацкевич подозревается в «организации или участии в действиях, нарушивших общественный порядок» (ст. 342 УК). При этом допрос в качестве подозреваемого не проводился.

С Владимиром Мацкевичем проводился «оперативный разговор», в ходе которого ему ненадлежащим образом объяснили его права. Задержанный чувствует себя нормально, вину не признает, относится к ситуации философски.

7 августа в Беларуси заблокировали сайт Petitions.by. Как пишет @viasna96, при попытке зайти на страницу появляется сообщение о блокировке Министерством информации. Заблокированы также сайт и соцсети Tribuna.com (признали экстремистскими) и сайт ex-press.by - на основании решения Министерства информации Беларуси.

Что на границе

Власти Литвы выплатят по 300 евро нелегальным мигрантам, согласившимся вернуться на родину. Выплату можно будет получить только один раз.

Тем временем, пограничная служба Литвы сообщает, что за прошедшие сутки не было задержано ни одного мигранта, передает БелаПАН.

5 августа – 2 человека. 1 августа был побит рекорд: были задержаны 294 нарушителя границы, которые направлялись из Беларуси. 2 августа - 214 человек, 3 августа – 36, 4 августа – 19, а– 2 человека.

будут отменены все рейсы из Ирака в белорусскую столицу, а пассажирам вернут деньги или предложат перенести бронь. При этом самолеты из Известно, что с 5 августа на ближайшую неделювсе рейсы из Ирака в белорусскую столицу, а пассажирам вернут деньги или предложат перенести бронь. При этом самолеты из Минска в Ирак будут летать по-прежнему.

приземлился самолет, чтобы вернуть задержанных иракцев на родину. А 6 августа в минском аэропортусамолет, чтобы вернуть задержанных иракцев на родину.

(Обновляется)