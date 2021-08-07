До +30°С ожидается по югу Беларуси 8 августа

Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов жары ожидается в отдельных районах по югу Беларуси 8 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный, южный умеренный, а по западу - порывистый.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем от 24 до 30 градусов жары в отдельных районах по югу страны.-0-

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