Источник материала: БT

Мы продолжаем расследование событий 2020 года - " Противостояние ". Четвертая серия проекта коллег с СТВ поведает о противостоянии длиною в год. Понимая, что без боя ни Президент, ни его сторонники Беларусь не отдадут, западные кураторы решают прибегнуть к всевозможным инструментам и методичкам цветных переворотов. Опробовали все - раскачивали ситуацию среди женщин, пенсионеров, инвалидов, молодежи, церкви и заводов. Не удавалось ничего. Последним козырем мятежников был террор. Но силами КГБ и других ведомств террористическая угроза была остановлена. Сложно представить, сколько сотен, а может, и тысяч жизней были спасены. Фильм о сопротивлении, достойном учебников истории, смотрите сегодня на телеканале СТВ и на " Беларусь 1 " сразу после " Панорамы ".





Читайте также:



