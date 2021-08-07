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Четвертая серия проекта "2020. Противостояние" расскажет о противостоянии длиною в год

07.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы продолжаем расследование событий 2020 года - "Противостояние". Четвертая серия проекта коллег с СТВ поведает о противостоянии длиною в год. Понимая, что без боя ни Президент, ни его сторонники Беларусь не отдадут, западные кураторы решают прибегнуть к всевозможным инструментам и методичкам цветных переворотов. Опробовали все - раскачивали ситуацию среди женщин, пенсионеров, инвалидов, молодежи, церкви и заводов. Не удавалось ничего. Последним козырем мятежников был террор. Но силами КГБ и других ведомств террористическая угроза была остановлена. Сложно представить, сколько сотен, а может, и тысяч жизней были спасены. Фильм о сопротивлении, достойном учебников истории, смотрите сегодня на телеканале СТВ и на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".


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Мы продолжаем расследование событий 2020 года - "Противостояние". Четвертая серия проекта коллег с СТВ поведает о противостоянии длиною в год. Понимая, что без боя ни...
 
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