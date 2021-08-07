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11 человек пострадали в аварии под Барановичами, они госпитализированы
07.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
11 человек пострадали в аварии под Барановичами, они госпитализированы. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Столкнулись пассажирский МАЗ и микроавтобус. Предварительно, 21-летний водитель фургона при выезде со второстепенной на главную дорогу проигнорировал знак остановки и протаранил автобус, в котором находились 11 человек, включая водителя.
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11 человек пострадали в аварии под Барановичами, они госпитализированы. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Столкнулись пассажирский...
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