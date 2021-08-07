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Гости нового выпуска "Вопрос номер один" - серебряный призер И. Курочкина и ее тренер А. Зайцев
07.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Какими силами даются яркие победы белорусским спортсменам? Что стоит за красивыми бросками? Какие эмоции испытывает чемпион на пьедестале?
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Какими силами даются яркие победы белорусским спортсменам? Что стоит за красивыми бросками? Какие эмоции испытывает чемпион на пьедестале? Самые обсуждаемые...
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