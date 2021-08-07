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Гости нового выпуска "Вопрос номер один" - серебряный призер И. Курочкина и ее тренер А. Зайцев

07.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Какими силами даются яркие победы белорусским спортсменам? Что стоит за красивыми бросками? Какие эмоции испытывает чемпион на пьедестале?

Самые обсуждаемые темы поднимаем в проекте АТН "Вопрос номер один". Тема нового выпуска - "Наши олимпийцы". Гости - серебряный призер Ирина Курочкина и ее тренер Артур Зайцев.


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Какими силами даются яркие победы белорусским спортсменам? Что стоит за красивыми бросками? Какие эмоции испытывает чемпион на пьедестале? Самые обсуждаемые...
 
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