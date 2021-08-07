Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1 тыс. фур

Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 14.00 7 августа, выезда ожидает более 1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 120 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 110 большегрузов, "Котловка" - 190, "Каменный Лог" - более 160, "Бенякони" - свыше 170, "Привалка" - более 160.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 40 грузовиков, "Козловичи" - более 50.-0-