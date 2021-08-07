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Готовность белорусских команд к Армейским международным играм - 2021 оценил министр обороны Беларуси В. Хренин
07.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Готовность белорусских команд к Армейским международным играм - 2021 оценил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. В этом году наша страна будет уже в седьмой раз бороться за медали на военной олимпиаде. Вооруженные силы Беларуси принимают участие с самого начала образования Армейских международных игр. В первые годы в состязаниях участвовали всего лишь 5 стран, а сегодня география участников затрагивает треть армий мира. Наша команда наравне состязается с военными таких армий-гигантов, как у Китая, России, Ирана и показывает достойные результаты.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы - одна из немногих стран, где в состав сводных команд входят военнослужащие срочной службы. Это показывает высокий уровень подготовки наших ребят. В этом году военнослужащие Вооруженных сил Беларуси примут участие в 27 конкурсах из 34, организованных в рамках АрМИ. За все годы это самое большое количество конкурсов, в которых мы будем принимать участие
#БОЛЕЕМЗАБЕЛАРУСЬ
В Беларуси процесс подготовки к АрМИ интегрирован в процесс боевой подготовки и стал ее неотъемлемой составной частью. Это уже результат. Нет сомнений, что наши участники покажут высокий уровень мастерства. Игры пройдут с 22 августа по 4 сентября.
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Готовность белорусских команд к Армейским международным играм - 2021 оценил министр обороны Беларуси В. Хренин
Готовность белорусских команд к Армейским международным играм - 2021 оценил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. В этом году наша страна будет уже в седьмой раз...
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