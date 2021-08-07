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Эксперты: миллиарды долларов ежегодно может недополучать бюджет Украины из-за серого трафика сигарет
07.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Миллиарды долларов ежегодно может недополучать бюджет Украины из-за серого трафика сигарет. Такое мнение высказали эксперты в интервью корреспондентам "
Как показывает практика, отправители и получатели сигаретной контрабанды - самые разные страны. Проблема носит глобальный характер. Однако единства подходов в ее решении мало. Почему так происходит и кому выгодна такая нерасторопность? Мнения экспертов и выводы профессионалов смотрите в воскресенье в "
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Эксперты: миллиарды долларов ежегодно может недополучать бюджет Украины из-за серого трафика сигарет
Миллиарды долларов ежегодно может недополучать бюджет Украины из-за серого трафика сигарет. Такое мнение высказали эксперты в интервью корреспондентам "Беларусь...
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