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Эксперты: миллиарды долларов ежегодно может недополучать бюджет Украины из-за серого трафика сигарет

07.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Миллиарды долларов ежегодно может недополучать бюджет Украины из-за серого трафика сигарет. Такое мнение высказали эксперты в интервью корреспондентам "Беларусь 1". Контрабанда табачных изделий из стран постсоветского пространства в ЕС приносит баснословные деньги организаторам незаконного трафика. Дело в колоссальной разнице акцизов и как следствие - общей стоимости продукции. В этой нечестной игре преследуют свои интересы транснациональные корпорации, уверены политологи. Свою роль в этом играют и частные табачные фабрики, которые неподотчетны для статистики. Сопутствующий фактор - проявление глубокой коррумпированности как с одной, так и с другой стороны границы ЕС.

Как показывает практика, отправители и получатели сигаретной контрабанды - самые разные страны. Проблема носит глобальный характер. Однако единства подходов в ее решении мало. Почему так происходит и кому выгодна такая нерасторопность? Мнения экспертов и выводы профессионалов смотрите в воскресенье в "Главном эфире" на "Беларусь 1".


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Теги: Минск
 
 
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Миллиарды долларов ежегодно может недополучать бюджет Украины из-за серого трафика сигарет. Такое мнение высказали эксперты в интервью корреспондентам "Беларусь...
 
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