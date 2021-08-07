Уборочная-2021: каравай Беларуси весит 4 млн 171 тыс. тонн

Источник материала: БT

В Беларуси продолжается уборочная кампания. В последние дни из-за дождя темпы немного уменьшились.

Вес каравая сейчас - 4 миллиона 171 тысяча тонн. Больше всех намолотили аграрии Минской области. Самый быстрый - Брестский регион, здесь обработано 75 % площадей. Свыше 620 тысяч тонн зерна собрано аграриями Гродненской области. Планку в полмиллиона перешагнули в Могилевском, Гомельском и Витебском регионах. Средняя урожайность по стране - 32,3 центнера с гектара.





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