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В Минске задержаны активисты анархистского движения, которые призывали к организации массовых беспорядков

07.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске задержаны активисты анархистского движения. Они призывали к организации массовых беспорядков 9 августа. Подозреваемых вычислили бойцы ГУБОП. Это 8 человек - жители столицы, а также Минской и Брестской областей. Официально не работают.

По информации ГУБОП, часть активистов анархистского движения скрывается за пределами страны. Всех фигурантов проверяют на причастность к иным фактам противоправной деятельности.


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Теги: Минск
 
 
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В Минске задержаны активисты анархистского движения. Они призывали к организации массовых беспорядков 9 августа. Подозреваемых вычислили бойцы ГУБОП. Это 8...
 
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