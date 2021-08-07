В Минске задержаны активисты анархистского движения, которые призывали к организации массовых беспорядков

Источник материала: БT

В Минске задержаны активисты анархистского движения. Они призывали к организации массовых беспорядков 9 августа. Подозреваемых вычислили бойцы ГУБОП. Это 8 человек - жители столицы, а также Минской и Брестской областей. Официально не работают.

По информации ГУБОП, часть активистов анархистского движения скрывается за пределами страны. Всех фигурантов проверяют на причастность к иным фактам противоправной деятельности.





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