Глава КГБ о Тихановской: есть видео, которое будет нашим козырем для определенного времени

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7 августа, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Со стороны кураторов была возможность принести Тихановскую в сакральную жертву - и она это понимала. Председатель КГБ Иван Тертель заявил об этом в четвертой серии документального проекта "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Есть видео, которое будет нашим козырем для определенного времени, потому что Тихановская многое недоговаривает, - отметил Иван Тертель. - Для максимального эффекта кураторам нужна была сакральная жертва. Лучше всего для этой роли подходила Светлана Тихановская. И она это понимала".

По словам председателя КГБ, в окружении Тихановской были разные люди, связанные в том числе со спецслужбами иностранных государств. В связи с этим, такая информация была доведена и ей, после чего она самостоятельно и без всякого давления приняла решение покинуть Беларусь.

"Если посмотреть события в роликах, которые имеются в общем доступе, ее можно понять, - говорит Иван Тертель. - Однако есть то, что я еще не буду открывать: это всегда будет нашим козырем для определенного времени - и оно придет. Сама Тихановская многое недоговаривает, это даже видно. Пусть будет на ее совести, но мы знаем, что при необходимости у нас есть, что показать".

С ее выездом тоже все было определено: она приняла решение, что это будет Литва. "Тихановская попросила оказать содействие в выезде и обустройстве дальнейшей жизни там, чтобы спокойно заниматься семьей, понимая, что она попала в такую трудную ситуацию, - заключил Иван Тертель. - Однако по прибытии туда (и это мы знаем на 100%) с ней была проведена работа спецслужб, причем не только литовских. В конечном итоге ее поведение резко поменялось".-0-