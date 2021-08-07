А. Лукашенко: Нельзя допускать информационного вакуума в регионах

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Проблемы людей должны быть ориентирами в деятельности органов власти в регионах. На встрече с активом местной вертикали глава государства подчеркнул важность оперативной и результативной работы с обращениями граждан. А местные средства массовой информации должны стать платформой для конструктивной критики. Объективный подход в освещении событий всегда будет интересен аудитории, кроме того, позволит эффективно противостоять фейковому прессу. Сильные регионы - сильная страна. Это, конечно, и об экономике, и о работе промышленности, но в основе всего - народное единство, желание сделать жизнь в родной Беларуси лучше. Для себя, для детей и внуков. В самом молодом городе нашей страны Новополоцке ставку делают на молодежь. Реализуется много амбициозных проектов. Ольга Масловская о работе в конкретном регионе.







Безопасность в интернете, подготовка кадров для промышленного комплекса города, вакцинация. За круглым столом закрытых тем нет. Сегодня в рабочем графике руководителя Новополоцка Дмитрия Демидова встреча с молодежным парламентом. Новополоцк был первым городом Беларуси, где молодые и креативные стали участвовать в формировании и реализации молодежной политики. На протяжении 10 лет без консультаций с учащимися и студентами городские власти не принимают важных решений.

Новополоцк - самый молодой город Беларуси. И дело не только в том, что его история насчитывает всего шесть десятилетий. Динамичный, с сильной промышленностью, крупным образовательным центром, город привлекает молодежь. К слову, это статус у каждого пятого жителя Новополоцка.

Время проводят с пользой. Только вернулись из международного лагеря "Бе-Lа-Русь", в голове много новых проектов. Завершается трудовой семестр - студотряд "Эврика" Полоцкого госуниверситета несколько лет подряд в передовиках. Идеи, если не сто, то с десяток каждый год предлагают Беларуси: от создания виртуальной платформы для школьников до использования отходов ТЭЦ.

Информационная война: учимся побеждать

Патриотическое воспитание - важная часть не только молодежной политики. Поток фейков может сбить с толку кого угодно. Поэтому государство впервые системно наводит порядок в медиаполе, чтобы остановить информационную агрессию. Только в этом году в республиканский список экстремистских материалов включено более ста интернет-ресурсов.

И если раньше шатали Минск, сейчас взялись за регионы. К сожалению, роль местной прессы незаслуженно занижена. Не хватает проблемных материалов. Мы сами в руки оппонентов даем очередное оружие - информационное.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Заместитель председателя, курирующий вопросы идеологии и информации, должен в лицо знать всех проживающих и работающих в районе журналистов, блогеров, администраторов телеграм-каналов и чатов, работать с ними лично. Нельзя допускать информационного вакуума. Об этом говорилось неоднократно. Центральные СМИ уже работают на качественно новом уровне. Облисполкомам и райисполкомам надо подтягиваться хотя бы до уровня Минской области, где успешно развивается областной медиахолдинг. Надо и на районы, и город переносить этот опыт.







Создатели телеканала "Звязда" главной для себя определили военно-патриотическую тематику. Начинали как городское телевидение Новополоцка, сегодня вещают на всю страну. Интервью с ветеранами Великой Отечественной, исторические расследования, звездные походы, "Новости в форме" из рядов белорусской армии. Рейтинги подтверждают: интерес к этой теме растет. Конечно, канал выполняет и функцию зеркала жизни региона. Информационно-аналитические программы в эфире каждый день. Но не каждый день сюжеты положительные.

Обращения граждан как ориентир в работе местной власти

Больше половины обращений новополочан - это нарекания на работу жилищно-коммунального хозяйства. Волнует состояние дворовых территорий. Много просьб звучало о благоустройстве набережной Западной Двины. Сейчас этой проблемой город активно занимается. Вместо тропинок появилась велодорожка, здесь же тренажеры и авторские скамейки от предприятий Новополоцка.

В городе идет модернизация системы уличного освещения - это безопасность пешеходов и автомобилистов. В скором времени (опять же по инициативе горожан) появится скейт-парк. Современными и удобными станут зоны отдыха возле кинотеатра "Минск" и гостиничного комплекса "Новополоцк".





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