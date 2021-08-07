Народные песни и блюда по старинным рецептам: кулинарный фестиваль проходит в агрогородке Мотоль

Источник материала: БT

Настоящий пир устроили в агрогородке Мотоль. Там проходит большой кулинарный фестиваль, на котором предлагают местные блюда. Столы с угощениями расставили прямо на частных подворьях. Так хозяйки возрождают традиции своих бабушек. С самобытной мотолянской кухней ознакомилась и наш корреспондент Мария Тройнич.

Бобеле, цимес и каша в тыкве - на фестивале "Мотальскія прысмакі" столы ломятся от необычных угощений. Свои блюда презентуют не профессиональные повара, а местные хозяйки. И каждая старается удивить. Фирменные рецепты в Мотоле передают из поколения в поколение.

Поддерживают в Мотоле и ремесленные традиции. На ярмарке можно увидеть товары резчиков и кожевенников, которые когда-то были настоящим местным брендом.

Кроме искусных изделий мастеров, мотоляне славились и своим гостеприимством. Столы с угощениями расставили прямо на частных подворьях. Именно здесь можно попробовать уникальные блюда местных хозяек.

Главное угощение - пальцем "пханая" колбаса. Раньше ради нее приезжали за сотни километров. И сегодня на подворьях многолюдно. Всего фестиваль собрал около 10 тысяч гостей.

Валентина Бородинчик, начальник отдела культуры Ивановского райисполкома:

Наш брендовый фестиваль - это возвращение к истокам национальной нашей богатой культуры. Мотоль - это уникальнейшее место со своими обычаями, своим диалектом. Это все нужно сохранить, показать другим, это нужно популяризировать.Специально к фестивалю в центре Мотоля поставили деревянные скульптуры колбасника, фотографа, каравайщика и других людей, которые реально существовали в агрогородке в позапрошлом столетии. Историческую атмосферу дополнили актеры.

Фестиваль "Мотальскія прысмакі" будет проходить два дня. Кроме большой ярмарки, здесь устроят народный карнавал, развлечения, а еще накроют 50-метровый стол гостеприимства, за который пригласят всех желающих.





Читайте также: