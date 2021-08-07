Н. Кочанова: Реакция на обращения граждан - ключевое направление в работе любого государственного органа

Источник материала: БT

Надо уметь слышать и слушать людей. Реакция на обращения граждан - ключевое направление в работе любого государственного органа. Это заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Сегодня президиум Совета Республики на выездном заседании в столичной мэрии проанализировал работу с обращениями белорусов. В его адрес в первом полугодии от минчан поступило 625 письменных обращений. Самые проблемные темы - ЖКХ, строительство. И это помимо почти 6 тысяч обращений жителей столицы непосредственно к городским властям. Как отметила Наталья Кочанова, есть немало случаев коллективных и повторных обращений, чаще всего по поводу окончания строительства многоквартирных домов. На решение таких вопросов мэрии следует обратить особое внимание, как и на качество и содержание самих ответов на любые запросы граждан.

Если мэрия видит своего рода системные проблемы и невозможность решить вопрос человека, то может выступить с предложением законодательно урегулировать этот пробел.





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