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Н. Кочанова: Реакция на обращения граждан - ключевое направление в работе любого государственного органа
07.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Надо уметь слышать и слушать людей. Реакция на обращения граждан - ключевое направление в работе любого государственного органа. Это заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.
Сегодня президиум Совета Республики на выездном заседании в столичной мэрии проанализировал работу с обращениями белорусов. В его адрес в первом полугодии от минчан поступило 625 письменных обращений. Самые проблемные темы - ЖКХ, строительство. И это помимо почти 6 тысяч обращений жителей столицы непосредственно к городским властям. Как отметила Наталья Кочанова, есть немало случаев коллективных и повторных обращений, чаще всего по поводу окончания строительства многоквартирных домов. На решение таких вопросов мэрии следует обратить особое внимание, как и на качество и содержание самих ответов на любые запросы граждан.
Если мэрия видит своего рода системные проблемы и невозможность решить вопрос человека, то может выступить с предложением законодательно урегулировать этот пробел.
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Н. Кочанова: Реакция на обращения граждан - ключевое направление в работе любого государственного органа
Надо уметь слышать и слушать людей. Реакция на обращения граждан - ключевое направление в работе любого государственного органа. Это заявила спикер верхней палаты...
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