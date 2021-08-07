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Литва на деле продемонстрировала мировой общественности, что значит выражение "пушечное мясо"
07.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На этой неделе Литва продемонстрировала мировой общественности, что значит выражение "пушечное мясо" не на словах, а на деле. По нелегальным мигрантам стреляли из боевого оружия, стреляли в спину. Есть первая жертва и реакция исламских радикалов - угрозы терактов в общественных местах и государственных учреждениях в качестве мести за единоверцев. Ксения Лебедева с авторским комментарием событий этой недели (видео).
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На этой неделе Литва продемонстрировала мировой общественности, что значит выражение "пушечное мясо" не на словах, а на деле. По нелегальным мигрантам стреляли из...
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